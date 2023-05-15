شيماء البرديني: المرأة المصرية شريك أساسي في محاور الحوار الوطني (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ المرأة المصرية شريك في محاور الحوار الوطني كافة، لافتة إلى أنّ «المجتمعي» هو المحور الأساسي الذي يهم المرأة، والأسرة.

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة «الأولى والفضائية المصرية»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ جلسات الحوار الوطني شهدت نقاشا بشأن القائمة النسبية والمطلقة، التي تضمن حقوق المرأة في التمثيل البرلماني وما يطلق عليه «كوتة»، متابعة أنّه جرى التأكيد على أنّ القائمة المطلقة هي الأنسب حاليا، حيث تتوافق مع الدستور وتؤكد وجود المرأة ودورها بالمجتمع، كما تؤكد أنّها شريك بكل محاور الحوار الوطني، حتى السياسي منها.

البرديني: التضخم وارتفاع الأسعار هي القضية الأساسية بالمحور الإقتصادي

وتابعت البرديني، أنّ التضخم وارتفاع الأسعار هي القضية الأساسية في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وبالتأكيد تتأثر المرأة بشكل كبير به، فهي شريك بكل ما يحدث في المجتمع، وتتأثر بقضاياه كافة، كزوجة ومواطنة وأم، وهو ما سيتم التعبير عنه من خلال مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس النيابية وتعبيرها عن الأزمة الاقتصادية.

البرديني: الإعلام هو الوسيلة الأساسية لمخاطبة العقول

وشرحت البرديني أنّ الإعلام هو الوسيلة الأساسية لمخاطبة العقول والتغيير، إضافة للدراما كما شاهدنا بدراما شهر رمضان، التي تناولت القضايا المجتمعية التي تعاني منها المرأة، بدءا من حرمانها من الميراث كونها امرأة ببعض مدن الصعيد، وصولا إلى قانون الأحوال الشخصية الذي يحمل بين طياته عوارا فيما يخص أمور الوصاية، خاصة مع تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على النهوض بالمرأة، بدءا من السياسة وصولا إلى الأزمات المجتمعية التي نمر بها.