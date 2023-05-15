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«التضامن» تفتتح مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة المنيا

يستهدف إعداد كوادر فنية وإدارية بالجمعيات الأهلية

كتب:

منة عبده
01:40 م | الإثنين 15 مايو 2023
مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالمنيا الجديدة

مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالمنيا الجديدة

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة، حيث يهدف المركز إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات الأهلية وإعداد كوادرها فنيا وماليا وإداريًا، وتقديم خدمات الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة طبقا لاحتياجات الفئات المستهدفة.

إنشاء روابط مع الجهات التسويقية من شركات وأسواق وأفراد

كما يعمل على إعداد كادر من شباب الخريجين القاطنين بالمجتمعات الريفية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء روابط مع الجهات التسويقية من شركات وأسواق وأفراد بما يوفر المعلومات اللازمة لتسويق الحاصلات البستانية ومنتجات سلسلة القيمة المضافة لها بالسعر المناسب الذي يحافظ على تحقيق ربحية عادلة لكل الأطراف بدءا من المنتج حتى المستهلك.

جاء ذلك خلال زيارة قيادات وزارة التضامن الاجتماعي اليوم لمحافظة المنيا، لمتابعة نتائج مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية بقرية الشيخ مسعود مركز العدوة والذي ينفذ تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة.

تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»

وكان قيادات وزارة التضامن الاجتماعي استهلوا زيارتهم للمحافظة بلقاء الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا بديوان عام محافظة المنيا، وذلك في حضور لويس داماس سفير كندا لدي مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.