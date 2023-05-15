«الإحصاء» بمناسبة اليوم العالمي للأسرة: توجد 25.8 مليون «عيلة» في مصر

أصدَر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، الذي يحتفل به في 15 مايو من كل عام، والذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحث كل الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية للعمل على رفع المستوى المعيشي للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.

25.8 مليون «عيلة» في مصر

وتضمن البيان أهم المؤشرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخاصة بالأسر المصرية وفقًا لمصادرها، ووفقًا لتقديرات السكان في مطلع يناير 2023 ظهر ما يلي:

- بلغ عدد الأسر المصرية 25.8 مليون أسرة.

.55.4% من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالريف (14.3 مليون أسرة)، 44.6% من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.5 مليون أسرة)

- 34.3% من الأفراد في الفئة العمرية (أقل من 15 سنة).

- 26.8% من الأفراد في فئة الشباب (15-29 سنة).

- 35.1% من الأفراد في الفئة العمرية (30-64 سنة).

- 3.9% نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) حوالي 4 ملايين.

متوسط حجم الأسرة

- بلغ متوسط حجم الأسرة 4 أفرد (3.9 فرد بالحضر، 4.2 فرد بالريف)

25 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي

- 25 مليون و62 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي على النحو التالي:

- 1.2 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي

- 13.7 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي5.8 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي.

- 4 ملايين و199 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي (2 مليون طالب بالثانوي العام، مليون بالصناعي، 834 ألف بالتجاري، 71 ألف بالفندقي، 262 ألف بالزراعي).

- 185 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة. 3 مليون و495 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالي (جامعات ومعاهد)، منهم 49% من الإناث و51% من الذكور، وفقًا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2021:

880.4 ألف عقد زواج و250 ألف طلاق

- بلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 880 ألفًا و41 عقد زواج عام 2021 بمعدل 8.6 لكل ألف من السكان، بينما بلغ عدد حالات الطلاق على مستوى الجمهورية 254 ألفًا و777 حالة طلاق بمعدل 2.5 لكل ألف من السكان، وفقًا لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية عام 2021:

- 17% من الأسر المعيشية ترأسها سيدة بينما غالبية الأسر 83% يراسها رجل

- 97% من ألأسر المعيشية لديها مصدر مأمون لمياه الشرب وفي الغالب كان المصدر هو مواسير مياه بالمنزل (89%).

- 91% من الأسر المعيشية لديها دورة مياه محسنة وغير مشتركة مع أحد (متصلة بشبكة صرف عام، أو بيارة أو خزان).

- 99.8% من الاسر المعيشية لديها مصدر للكهرباء.

- 97% من الاسر تعيش في مسكن بأرضية في الغالب من السيراميك/ الرخام أو البلاط الأسمنتي.

- جميع الأسر المعيشية تقريبًا 97% لديها تليفزيون ملون أو ذكي، 75% لديها تليفون ذكي.

- 37% لديها اتصال بالإنترنت.

-9% لديها سيارة خاصة أو نقل أو نصف نقل.