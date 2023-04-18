«الإحصاء» يعلن 750 ألفا زيادة في سكان مصر خلال 6 أشهر.. اعرف العدد

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال الساعة السكانية الإلكترونية له، أنّ عدد سكان مصر اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، ارتفع إلى 104 ملايين و824 ألفًا و308 نسمة مقابل 104 ملايين و72 ألفًا و100 نسمة في 17 أكتوبر 2022، بزيادة بلغت 752 ألف نسمة خلال 6 أشهر.

10.2 مليون نسمة عدد سكان القاهرة

وأظهرت الساعة عدد سكان محافظات الجمهورية، إذ سجلت القاهرة عاصمة البلاد 10 ملايين و228 ألفا و998 نسمة، مقابل 10 ملايين و187 ألفا و393 نسمة، محققة زيادة في عدد السكان بلغت 41.6 ألف نسمة، بينما سجلت محافظة الجيزة 9 ملايين و489 ألفا و521 نسمة مقابل 9 ملايين و427 ألفا و341 نسمة، في أكتوبر 2022، بزيادة بلغت 62.2 ألف نسمة خلال 6 أشهر فقط، ثم جاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث من حيث عدد السكان حيث رصدت الساعة السكانية عدد السكان بالشرقية، وبلغ 7 ملايين و890 ألفا و925 نسمة مقابل 7 ملايين و836 ألفا و917 نسمة في أكتوبر 2022، محققة زيادة بلغت نحو 54 ألفا.

الدقهلية والبحيرة والمنيا في قائمة العشرة

كما رصدت الساعة السكانية، أعداد السكان اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 لمحافظات كل من:

- الدقهلية: وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و37 ألفا و452 نسمة.

- البحيرة: وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و863 ألفا و611 نسمة.

- المنيا: وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و299 ألفا و120 نسمة.

- القليوبية: وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و121 الفا و900 نسمة

- سوهاج: وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و708 آلاف و98 نسمة.

- شمال سيناء: وبلغ عدد سكانها 450 ألفا و531 نسمة.

- جنوب سناء: وبلغ عدد سكانها114 ألفا و900 نسمة.