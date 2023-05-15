«صحة الشرقية»: دعم مستشفى السعديين بجهاز أشعة مقطعية بـ7 ملايين جنيه

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، دعم مستشفى السعديين المركزي، بجهاز أشعة مقطعية، ماركة سيمينز، بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من 7 ملايين جنيه؛ لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأوضح «مسعود»، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، مقدما الشكر لمعالي وزير الصحة، ومعالي محافظ الشرقية لدعمهما المستمر للقطاع الصحي، مضيفًا بأن مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم 25 مستشفى، شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، من حيث دعمها بوحدات الأشعة المقطعية، والتي بلغت حتى الآن 16 جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات «الزقازيق العام، الصالحية، منيا القمح، ديرب نجم، ههيا، فاقوس، الحسينية، أولاد صقر، أبوكبير، أبوحماد، الصدر، بلبيس، الإبراهيمية، السعديين»، بعد أن كانت 3 أجهزة فقط بالمحافظة.

التشغيل التجريبي للعناية المركزة الجديدة

يأتي ذلك بعد 48 ساعة من التشغيل التجريبي للعناية المركزة الجديدة، أثناء زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمستشفى السعديين، والتي تسع لعدد 10 أسرة، بتكلفة تقديرية بلغت 4 ملايين و300 ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وبعد عدة أسابيع من تطوير قسم الحضانات الجديد، والذي تم توسعته ورفع كفاءته ليصل إلى 36 حضانة، بجانب تطوير قسم الكلي الصناعي، ضمن بروتوكول التعاون الموقع من معالي محافظ الشرقية مع جمعية الأورمان، في ديسمبر قبل الماضي، لتطوير قسمي الكلي والحضانات، وتزوديها بالأجهزة والتجهيزات الطبية المطلوبة بواقع 15 حضانة ليصل الإجمالي إلي 36 حضانة، وعدد 15 ماكينة غسيل كلوى بمشتملاتها، ليصل الإجمالي إلى 60 ماكينة غسيل كلوي، بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، دعمًا للقطاع الصحي، وللارتقاء بكافة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية ومنافذ تقديم الخدمة.