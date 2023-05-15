تركيا تستعد لجولة إعادة في الانتخابات الرئاسية لأول مرة منذ 100 عام

تستعد تركيا لجولة إعادة في الانتخابات الرئاسية، مقررا عقدها في 28 مايو الجاري، لعدم حصول أحد المرشحين للرئاسة التركية على أكثر من نصف عدد الأصوات، وهو ما يحدث لأول مرة منذ 100 عام.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتقدم بنسبة 49.49%، بعد فرز 99.38% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التركية.

نتائج الانتخابات التركية

وأضافت اللجنة حسب ما ذكر تليفزيون «تي آر تي»، التركي اليوم، أنّ مرشح حزب «الشعب الجمهوري»، المعارض كمال كليتشدار أوغلو حصل على 44.96% وفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونوه التليفزيون، بأنّه حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات في الجولة الأولى من التصويت، فسيتم إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 3 مرشحين، بعد انسحاب محرم إنجه، هم، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوجان.

وتوجه الناخبون في تركيا، أمس الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهدها البلاد.

64 مليون مواطن لهم حق التصويت في الانتخابات التركية

وذكرت قناة «تي أر تي وورلد» التركية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنّ أكثر من 64 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين ناخب في الخارج، وفقا لما أعلنته الهيئة الانتخابية التركية، وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الخامسة مساء أمس الأحد.

وللفوز في الانتخابات الرئاسية التركية، يجب أن يحصل أحد المرشحين الرئيسيين على أغلبية 50% من الأصوات+ واحد.