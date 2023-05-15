وزير التعليم يبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة مع المديريات

يجتمع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس امتحانات الثانوية العامة 2023، عصر اليوم، مع مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات، لبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2023 والدبلومات الفنية والتجهيزات الخاصة باللجان الامتحانية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن يوجّه الوزير رسائل مهمة لمديري المديريات التعليمية بشأن ضبط لجان امتحانات الثانوية العامة، والتعاون مع رؤساء لجان السير، وتقديم التسهيلات التي يحتاجها رؤساء اللجان، والحرص على سرية الأسئلة حتى وصولها إلى لجان السير يوميا.