أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد علمي وأدبي، بعد إجراء التعديلات في المواصفات الفنية للامتحانات لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة، بالإضافة إلى تعديل عدد ونوع الأسئلة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد علمي وأدبي

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد علمي وأدبي وهي كالتالي:

-مادة اللغة العربية

- مجموع درجاتها 80 درجة.

- عدد الأسئلة المقالية ٤ أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية 51١ سؤالًا بمجموع 70 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

مادة اللغات الأجنبية الأولى

- (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية).

- مجموع درجاتها 50 درجة.

- عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالًا.

اللغات الأجنبية الثانية

- (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية).

- مجموع درجاتها الكلي 40 درجة.

- عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 6 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 31 سؤالًا.

المواد العلمية

- (الفيزياء الكيمياء الأحياء الجيولوجيا).

- مجموعها درجاتها الكلي 60 درجة.

- عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

المواد الأدبية

- (التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع).

- مجموع درجاتها الكلية 60 درجة.

- عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

مادة الرياضيات البحتة

- مجموع درجاتها الكلية60 درجة.

- 30 درجة لمادة الجبر والهندسة.

- عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة.

إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

مادة التفاضل والتكامل

- مجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على عدد 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات.

- 18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

مادة الرياضيات التطبيقية

- مجموع درجاتها 60 درجة.

- 30 درجة لمادة الاستاتيكا.

- عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

مادة الديناميكا

- مجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات.

- 18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.