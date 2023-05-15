9 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرفها

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، يوم 12 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع ويوم 17 للمواد الأساسية، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

9 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2023

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، 9 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2023 وتفاصيل الامتحانات والأسئلة والتصحيح والتظلمات، كما يلي.

1- تعديل المواصفات الفنية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، وتعديل عدد ونوع الأسئلة.

2- عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيا بنظام الأوبن بوك وتسليم الطلاب كتيبات مفاهيم وتسليمها مرة أخرى بعد الانتهاء من الامتحان.

3- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تندرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

4- تدريب 300 ألف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

5- تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا، وبالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال.

6 - مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء، وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني.

7- وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب.

8- إجراءات مشددة لمكافحة الغش الإلكتروني بالامتحانات واستخدام تقنية الفار وتركيب كاميرات باللجان الامتحانية وعدم دخول الطلاب باللجان.

9- السماح للطلاب بالاطلاع على صورة كراسة الأسئلة وصورة البابل شيت الخاص به عند التظلم.