تفاصيل النسخة السادسة من «أيام القاهرة السينمائية».. 15 فيلما من 8 دول

أيام قليلة تفصل الجمهور عن انطلاق النسخة السادسة من أيام القاهرة السينمائية التي تقيمها سينما «زاوية» بوسط البلد خلال شهر مايو الجاري، في الفترة من 17 مايو إلى 10 يونيو المقبل، ويتضمن برنامجها هذا العام عرض 15 فيلما ما بين الروائي والتسجيلي من 8 دول عربية، والتي عرضت في عدد من المهرجانات والفعاليات السينمائية البارزة حول العالم.

وتُفتتح فعاليات أيام القاهرة السينمائية بالفيلم السوداني «السد» للمخرج علي شري، يوم الأربعاء المقبل، وهو الفيلم الذي عرض في قسم أسبوعي المخرجين بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، كما عُرض في مهرجان ساو باولو السينمائي، ويوم الخميس يُعرض فيلم «نزوح» للمخرجة السورية سؤدد كعدان، والذي حصل على جائزة الجمهور في ختام الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، ومن نفس المهرجان يُعرض فيلم «جنائن معلقة» للمخرج العراق أحمد ياسين الدراجي.

بعد «القاهرة السينمائي».. عرض فيلم «ب 19» في سينما زاوية

ومن الأفلام المصرية المعروضة ضمن البرنامج، فيلم «ب 19» للمخرج أحمد عبد الله، حيث يعرض للمرة الأولى في السينما في 30 مايو الجاري، بعد عرضه في الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي.

أفلام مهرجان كان حاضرة في أيام القاهرة السينمائية

وكان للأفلام العربية التي عرضت في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي نصيبا من العرض ضمن البرنامج، بينها «حمى البحر المتوسط»، للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، الذي شارك في مسابقة نظرة ما، ومن نفس المسابقة فيلم «حرقة»، للمخرج لطفي ناثان، بالإضافة إلى الفيلم التونسي «تحت الشجرة» للمخرجة أريج السحيري الذي عُرض في قسم أسبوعي المخرجين، ويُعرض من نفس القسم فيلم «أشكال»، للمخرج يوسف الشابي.