أحمد خالد صالح: تصوير مشهد النهاية في فيلم «19 ب» استغرق 3 أيام

تحدث الفنان أحمد خالد صالح، عن أصعب مشاهد في فيلم «19 ب»، المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي، ضمن المسابقة الرسمية، الذي حصل أمس، على 3 جوائز، حيث منحت إدارة المهرجان، منتج الفيلم محمد حفظي جائزة أفضل فيلم عربي، وقيمتها 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى جائزة لجنة جائزة الفبريسي، وحصد مدير التصوير مصطفى الكاشف، على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.

أحمد خالد صالح: نهاية «19 ب» أصعب المشاهد

قال أحمد خالد صالح لـ«الوطن»: «أصعب مشهد كتنفيذ، كان مشهد النهاية، فكان متعب، وتم تصويره في 3 أيام، وهذا كان مرهق بالنسبة لنا جميعا، خاصة أنه كان أمام العبقري سيد رجب، فهو موهبة وكاريزما ومدرسة، وتأكدت أنه إضافة لأي شخص يقف أمامه، واستمتعت بالتعاون معه».

صعوبات تصوير الفيلم

عن الصعوبات التي واجهته في تصوير فيلم «19 ب»، قال صالح: «صعوبة التعامل مع الحيوانات، فأنا أعشق الحيوانات، وكان لدي حيوانات كثيرة، وأرى أن فكرة إدخال حيوانات الشارع في السيناريو فكرة رائعة، بالإضافة إلى صعوبة الشخصية ذاتها، وإبراز الجانب الخفي في حياة السايس، فهذا كان تحديا بالنسبة لي أن أبرزه، فالأغلب كره الشخصية، لكن كان هناك لحظات تعاطف معه».

أبطال فيلم «19 ب»

يذكر أن فيلم «19 ب»، بطولة كوكبة من الفنانين، على رأسهم: سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان، وماهر خميس، كما يضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج محمد حفظي.