فدوى عابد: مشهد تسمم الكلب في فيلم «19 ب» أصابني بحزن كبير

أعربت الفنانة فدوى عابد، عن سعادتها وفخرها بتمثيل فيلم «19 ب» لمصر، في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معتبرة نفسها محظوظة، لمشاركة الفيلم الذي تلعب في أحداثه دور طبيبة محبة للحيوانات، في المهرجان.

تحضير فدوى عابد لشخصيتها في «19 ب»

أضافت فدوى عابد، لـ«الوطن»: «كواليس التحضير للشخصية بدأت عندما تحدثت مع المخرج أحمد عبد الله، وأعطاني تقرير عن حياتها، وبدأت من وقتها أضع لها حياتها المستقلة، وركزت على أن مشهد مقابلتي مع سيد رجب، يكون مشهد مهم ومؤثر في الفيلم، وأن تكون تلك اللحظة التي ينسى فيها العالم ومشاكله، ونلعب مع الحيوانات فقط».

أصعب مشاهد فيلم «19 ب»

عن أصعب المشاهد التي صورتها في فيلم «19 ب»، تقول فدوى: «مشهد تسمم الكلب، ترك بداخلي مشاعر حزن كبيرة، لأن هذا المشهد نشاهده من حولنا، وهو يعتبر شيء قاسي، لذلك يجب أن نتحدث باستمرار عن العنف ضد الحيوان، ونساعد المنظمات بقدر الإمكان على نشر الوعي، برفع الأذى عن الحيوانات».

وتابعت: «أنا صديقة للمخرج أحمد عبد الله، وأحب مشاهدة أفلامه من قبل تلك الصداقة، وكنت دائما أتمني أن أكون جزء من أفلامه، لأنه مخرج مميز وحساس، ويخرج أشياء بشكل جميل، وتحمست للفيلم بمجرد ترشيحي له، ووقعت في غرام الفيلم والشخصية التي سوف أقدمها، خاصة أنها مختلفة عن كل شيء قدمته من قبل».