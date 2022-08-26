فيلم «نزوح» لـكندة علوش ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان لندن السينمائي

اختارت إدارة الدورة الـ66 من مهرجان لندن السينمائي فيلم «نزوح» للمخرجة سؤدد كعدان للمنافسة في المسابقة الرسمية، وذلك بعد 4 سنوات من عرض فيلمها «يوم أضعت ظلي»، وتقام الدورة القادمة خلال الفترة من 5 وحتى 16 أكتوبر/ تشرين الأول، وسيتم الإعلان عن برنامج المهرجان يوم 1 سبتمبر المقبل.

العرض العالمي الأول لفيلم «نزوح»

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع استعداد فيلم «نزوح»، لعرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي أيام 3 و4 سبتمبر المقبل، حيث ينافس في مسابقة Orizzonti Extra.

أحداث فيلم «نزوح»

تدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة «هالة زين»، ذات الـ14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر «نزار العاني»، الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة «كندة علوش» على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز «سامر المصري»، الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

وكان مشروع الفيلم قد حصل على جائزة باومي للسيناريو من برلين، وفي مهرجان كان السينمائي، فاز بجائزة تلفزيون ARTE، وجائزة سورفوند، ضمن ورشة سينيفونداسيون، كما نال دعمًا من تورينو فيلم لاب ومؤسسة الدوحة للأفلام، معهد الفيلم البريطاني «منحة تمويل الياناصيب الوطني».

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من إنتاج شركة زجل للإنتاج «سؤدد كعدان»، وشركة بيركلي ميديا جروب «يو فاي سوين» ويشارك في الإنتاج أكس نيلو «مارك بوردور»، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وتتولي شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم، بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، وStar Collective.