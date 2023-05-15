«الأيام بتجري».. موعد وقفة عرفات 2023 وكيف تستعد لها لتسقط كل ذنوبك

يقترب حلول عيد الأضحى المبارك، ويسعى العديد من المواطنين إلى معرفة موعد وقفة عرفات 2023، فهو واحد من خير أيام العام، وفيه يُرفع الدعاء والأعمال، لذا يحرص العبد خلال هذا اليوم المبارك على الاجتهاد في العبادة والإكثار من الدعاء وطلب كل ما يرجو من الله عز وجل.

موعد وقفة عرفات 2023

وأوضح المجلس القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر أن يكون موعد وقفة عرفات 2023 سيكون في يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو المقبل، وذلك وفقا للحسابات الفلكية، وبناءص عليه، فإن موعد أولى أيام عيد الأضحى المبارك 2023 سيكون 28 من يونيو المقبل وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

ولا يمكن معرفة موعد وقفة عرفات 2023 بالتحديد إلا عندما تستطلع دار الإفتاء المصرية الهلال، وهو سيكون الدليل القاطع على موعد الوقفة وأول أيام العيد، ومع اقتراب حلول موعد وقفة عرفات 2023، يبدأ البعض من المسلمين في الاستعداد لاستقبال هذا اليوم المبارك.

الاستعداد لاستقبال وقفة عرفات 2023

واستعدادا لاستقبال وقفة عرفات 2023، يحرص المسلم على التعبد لأقصى درجة خلال الأيام الـ10 الأوائل من شهر ذي الحجة، وكانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الطريقة السليمة والمستحبة لاستقبال وقفة عرفات 2023، وذلك على مدار العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

أوضحت الإفتاء المصرية أن هناك 10 أعمال مستحبة خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، جاء في مقدمتهم كثرة الذكر، خلال العشر الأوائل، مشيرة إلى ما ورد في الآية 28 من سورة الحج، حيث قال عز وجل: «وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ»، وأيضا من العبادات المستحبة لاستقبال وقفة عرفات 2023 هي التكبير والتهليل والتحميد، مشيرة إلى ما ورد عن النبي حيث قَالَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ» رواه الإمام أحمد.

صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

وأوضحت دار الإفتاء أنه يستحب أن يحرص العبد على الصوم خلال العشر الأوائل من ذي الحجة استعدادا لاستقبال وقفة عرفات 2023، وقالت: «وكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيشَ» رواه أبو داود، اما عن العبادة الرابعة فأوضحت الإفتاء هي أنه من المستحب أن يتجنب المضحي قص شعره أو أظافره خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك حت يتم النحر.

ومن أعظم العبادات هي صيام يوم عرفة، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي الكريم: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَختسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» رواه مسلم، وأشارت الإفتاء المصرية في فتواها إلى أن الدعاء خلال يوم عرفة من العبادات المستحبة، مشيرة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» (رواه موطأ مالك).

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه من الأمور المستحبة أن لبس الثياب الحسنة في يوم العيد، مشيرة لما ورد عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وَأَنْ نُضَلِّيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدُ» (رواه مستدرك الحاكم)، بالإضافة إلى ذبح الأضحية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها - أي: فتوضع في ميزانه- وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا» (رواه الترمذي)، واختتمت بأهمية الحفاظ على نظافة الأماك العامة.