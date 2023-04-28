كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحي في مصر وفق الحسابات الفلكية، لمعرفة وقت حصولهم على الإجازة الرسمية للموظفين والعاملين، بالإضافة إلى اهتمام الحجاج والمسافرين لأداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية، لإعداد العدة للذهاب إلى أراضي المملكة.

وفي السطور التالية، نعرض موعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحي في مصر وفق الحسابات الفلكية.

موعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحي في مصر

وبشأن موعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحى في مصر فإن موعد هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة و38 دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 18 يونيو، وبناء عليه فإن وقفة عرفات لعام 1444 هجريا ستكون فلكيًا يوم الثلاثاء 27 يونيو، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو.

موعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحي في مصر

ومن المقرر وفق كل عام، أن يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة في الأسبوع الأخير من ذي القعدة لتأكيد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023 من قبل دار الإفتاء المصرية التي تخرج ببث مباشر لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لتأكيد الموعد.

وكشفت دار الإفتاء حكم صوم يوم عرفة، مؤكدة أنه سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حث عليها في كلامه الصحيح المرفوع فقد روى أبوقتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.