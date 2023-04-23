موعد وقفة عرفات 2023.. «البحوث الفلكية» يوضح

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد وقفة عرفات 2023، سيكون الثلاثاء 27 يونيو المقبل، وفقا للحسابات الفلكية، على أن يكون موعد عيد الأضحى المبارك 2023 الأربعاء 28 يونيو وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

موعد ظهور هلال ذي الحجة

وعن موعد وقفة عرفات 2023، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا للدليل الفلكي الصادر عنه، أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة و38 دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق 29 من ذي القعدة 1444 هجريا، و18 يونيو 2023، إذ يبقي الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة وفي القاهرة لمدة 26 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية».

ظهور الهلال في محافظات مصر

وتابع المعهد، أن الهلال الجديد يبقى في سماء محافظات مصر لمدة تتراوح بين 31 إلى 37 دقيقة، وأكد المعهد أن الرأي النهائي لموعد وقفة عرفات 2023 وعيد الأضحى المبارك سيكون وفقا لما ستقره المملكة العربية السعودية لارتباط العيد بشعائر فريضة الحج.