شروط تناول الكبدة سليمة وفوائدها.. ليست مخزنا لسموم الجسم

يردد الكثيرون مقفولة «الكبد مخزن لسموم الجسم»، لذا لا يفضل البعض تناولها، وهناك دول كثيرة لا تتناوله لأضراره، فإن الدكتور شحاتة شنودة، مدير إدارة حلوان البيطرية بمحافظة القاهرة نفت هذه المعلومة، مؤكدة أنّ الكبد لا يخزن سموم الجسم، وأن وظيفته هي التخلص من السموم عن طريق وظائف يقوم بهاحيث يكسر بعض المركبات الضارة وتحويليها إلى مركبات أقل ضررا على الجسم وأخراجها منه.

وأوضحت مديرية الطب البيطري بحلون عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أن الكبد يعمل كمصفاة للمواد السامة ويحولها لأخرى يسهل أخراجها من الجسم فى عدة صور، مشيرة إلى أنّ الكبد لا يتعبر مخزنًا لسموم الجسم، لكنه يعالج السموم بالجسم عن طريق تحويلها إلى صورة آمنه أو إخراجها من الجسم بشكل سليم.

شروط تناول الكبدة السليمة

وهناك شروط لتناول الكبدة سليمة، نصحت مديرية الطب البيطري باتباعها، على النحو التالي:

1- شراء الكبدة من جزار مضمون وتثق به.

2- أن تكون من حيوانات سليمة وجرى فحصها بالمجازر المرخصة.

3- أن يكون لونها طبيعي وملمسها ناعم ومتماسكة الأنسجة.

4- عدم تناول الكبدة نيئة ويجب تسويتها وطهيها بشكل جيد.

5- غسل الكبد قبل الطهي، ويفضل عدم نقعها بالماء لفترة طويلة، ويتم غسلها في حالة الضرورة بشكل خفيف بالمياه والخل قبل طهيها مباشرة.

6- أن تكون خالية من كل المظاهر المرضية المتمثلة في:

تليف بالأنسجة

إصابتها بالديدان الكبدية

وجود خراريج بها





فوائد تناول الكبدة

والكبدة ليست ضارة في حد ذاتها طالما سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي، وهو طعام شهي غني بالعناصر الغذائية وجبة شهية غنية بالعناصر الغذائية المهمة والمعادن والفيتامينات الأساسية التي لها فوائده عديدة للجسم، ومن أهمها ما يلي:

- الكبد يحتوى على الحديد اللازم لعلاج الأنيميا.

- غني بفيتامين B12-B2 وحمض الفوليك المهمة لتكوين خلايا الدم الحمراء وتطوير ونموالخلايا.

- غني بفيتامين A الذى يعزز المناعة والبصر وتحسين وظائف القلب والكلى والأعضاء الأخرى.

- مصدرا للعناصر النادرة مثل النحاس والزنك والكروم.

- مصدرا طبيعى للأنزيم المساعد Q10 والمهم لوظيفة القلب والأوعية الدموية والحماية من السرطان.

يحتوى الكبد على كمية كبيرة من البروتين لتكوين وإصلاح الخلايا وتحسين وظائف الجسم.

- الكبد قليل السعرات الحرارية والدهون بالمقارنة باللحوم.

- يحتوى الكبد على الفوسفور والسيلينيوم التى تحافظ على صحة الغدة الدرقية وتنظيم إفرازاتها.