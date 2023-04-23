أسعار اللحوم في المجمعات ومنافذ الدولة اليوم.. الكبدة بـ87 جنيها

مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، استقرت جميع أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الدولة المختلفة، وهي منافذ تعمل على مدار أيام العيد، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار توفير كل السلع الغذائية لجميع المواطنين طوال إجازة العيد.

من خلال السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن»، أسعار اللحوم اليوم في منافذ الدولة، المتمثلة في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية وأمان، وغيرها من المنافذ التي توفر جميع السلع الغذائية في مدن الجمهورية كافة.

أسعار اللحوم في منافذ الدولة

- كيلو اللحم المجمد 120 جنيهًا.

- اللحم السوداني الطازج 165 جنيهًا.

- كبدة طازجة 190 جنيهًا للكيلو.

- البوفيتك الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- اللحم البتلو المجمد 130 جنيهًا.

- اللحم الضأن المجمد 170 جنيهًا.

- اللحم المفروم البرازيلي المجمد 95 جنيهًا.

- اللحم المجمد البرازيلي 105 جنيهات.

- سعر كيلو الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- كيلو لحم قطع مجمد 155 جنيهًا.

- اللحم المفروم الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- عرق التربيانكو بين 280 و300 جنيه.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- البوفتيك الطازج 230 جنيهًا للكيلو.

- الموزة الكندوز 230 جنيهًا.

- اللحم المفروم بين 190 جنيهًا.

- الكبدة البلدي بـ220 جنيهًا.

- السجق البلدي بـ190 جنيهًا.