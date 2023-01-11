6 معلومات عن «أمجد» صاحب عربة الكبدة المقتول.. شارك في «أرب أيدول»

تجددت قصة مقتل الشاب «أمجد» صاحب عربة الكبدة، نجم برنامج المسابقات الفنية الشهير «أرب أيدول» على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار المحكمة بحبس المتهمين، بقتل أمجد البالغ من العمر 26 عاما، أمس الثلاثاء، والذي توفي بطعنة في الرقبة إثر مشاجرة جمعته بشابين آخرين، في شهر يونيو عام 2021.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الشاب «أمجد» صاحب عربة الكبدة، المقتول في 2021، والتي جاءت كالتالي:

معلومات عن الشاب أمجد

- تخرج الراحل «أمجد» في الثانوية التجارية.

- أسس عربة كبدة وأطلق عليها اسم «كبدة أند سجق» لجذب الزبائن.

- كان يحلم بأن يكون مطربا ولكنه اضطر للوقوف على عربة الكبدة لقضاء احتياجات منزله.

سلسلة مشروعات لـ أمجد

- بعد نجاح العربة الأولى في الإسكندرية قرر فتح عربة أخرى بمدينة السلام، والتي قتل أثناء عمله بها.

- قدم للمشاركة في برنامج أراب أيدول ولكنه لم يسافر بسبب ظروف خاصة في إجراءات السفر، منعته من المشاركة.

آخر تحضيرات أمجد الغنائية قبل وفاته

- كان اشلاب أمجد، يحضر لألبوم غنائي جديد قبل وفاته بأيام.

السجن للمتهمين بقتل نجم أرب أيدول 15 عاما

بعد 18 شهرًا من حبس المتهمين احتياطيًا، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة ظهر أمس، حكمها بمعاقبة المتهمين بقتل نجم أرب أيدول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما؛ إذ تبين من التحقيقات وأوراق القضية رقم 9666 لسنة 2021، أن النياية العامة نسبت للمتهمين تهمة قتل المجني عليه عمدًا