شروط ترخيص محال الكبدة والسجق في القانون.. ضوابط مهمة لضمان صحة المواطنين

حدد القانون ضوابط تشغيل وترخيص محلات ومطاعم الكبدة والسجق، وما يماثلها من مأكولات، وذلك نظرا لسعي الدولة لتنظيم عمل هذه المحلات، لتعمل بشكل قانوني، وبشكل آمن على صحة المواطن.

ونعرض في السطور التالية أهم شروط ترخيص هذه المحال.

- لا يصرح بحفظ الأطعمة سريعة التلف بالمحل إلا إذا وجدت ثلاجة مخصصة لهذا الغرض، فإذا كان التبريد يتم بالثلج فيجب أن لايصل فيها الثلج بالمواد المحفوظة بها وأن تصرف إلى مجرى مكشوفة بالأرضية أمامها.

- الاقتصار على استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للوقود حال توافره

- إعداد السجل البيئي وجعله متاحا للتفتيش.

- تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق لضمان عدم استخدامها بشكل خاطئ.

- يزود المطعم بوسائل الإضاءة سواء كانت طبيعية أو صناعية بحيث تناسب طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين.

- توفير صناديق قمامة ذات سعة كافية في جميع الأماكن بالمنشأة والتخلص الأمن من المخلفات بما لا يجعلها مصدر للتلوث.

مكافحة الحشرات والقوارض للحفاظ على الغذاء

- تصميم المنشأة بشكل يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض للحفاظ على الغذاء وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات.

- وضع مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

- تخصيص أماكن للتدخين وتناول المشروبات للعاملين بما يؤدى للحفاظ على الأغذية والمفارش والمعدات والأدوات.

- فصل أماكن المعيشة والنوم المخصصة للعاملين عن الصالات وأماكن التشغيل.

- في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض يجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق تركيب سلك شبكي أو استخدام ستائر هوائية مناسبة وذلك وفق ضوابط قانون المحال .

تجفيف المعدات

- يجب تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء

- التركيز على الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات ويمكن استخدام رشاشات المنظف ذات الضغط العالي والرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

- عزل دورات المياه بحيث لا تفتح على مناطق تداول الطعام أو المواد الملامسة للغذاء مباشرة وينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.