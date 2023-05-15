«القاهرة الإخبارية»: شباب تركيا يؤيدون أوغلو وكبار السن يدعمون إردوغان

أكد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في العاصمة التركية أنقرة، عمر أحمد، أن الانتخابات الرئاسية في تركيا تتجه نحو جولة إعادة في 28 مايو المقبل، بين رجب طيب إردوغان، الرئيس التركي والمرشح الرئاسي عن تحالف الشعب، وكمال كيليتشدا أوغلو، المرشح الرئاسي عن تحالف الأمة المعارض.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، ضمن إفادته لبرنامج «تغطية خاصة»، مع الإعلامية دينا زهرة، أن عدداً من أحزاب المعارضة تقدمت بطعون على العملية الانتخابية، وسيجري حسمها خلال يومين.

موقف الانتخابات

وأوضح أنه على مستوى انتخابات الرئاسة في أنقرة، فإن أوغلو يتقدم بفارق طفيف على إردوغان، فيما تقدم تحالف الشعب على تحالف الأمة بحوالي 3 نقاط على المستوى البرلماني.

وأشار إلى أنه كان من المعتقد أن أنقرة ستكون مؤيدة بشكل كبير لتحالف المعارضة ومرشحها الرئاسي، ولكن نتائج الانتخابات عكست ميلها نحو تحالف الشعب وإردوغان، وأضاف أنه يمكن القول إن أنقرة تقف في المنتصف.

تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية

وبين أن حزب العدالة والتنمية تراجعت أصواته بشكل ملحوظ في هذه الانتخابات، فيما صعد حزب الحركة القومية، لافتاً إلى أن غالبية كبار السن يصوتون لصالح العدالة والتنمية وإردوغان، فيما يميل معظم الشباب إلى تحالف المعارضة، رغم تحفظ العديد منهم على المرشح الرئاسي لتحالف الأمة.