رئيس الأمانة الفنية لـ القاهرة الإخبارية: الحوار الوطني يقرب وجهات النظر لشكل الانتخابات

قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، إن مناقشات النظام الانتخابي بالحوار الوطني نجحت في تقريب وجهات النظر لشكل انتخابات البرلمان المقبل.

ماذا يعني النظام الفردي.

وأكد محمود فوزي خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تم استعراض أنظمة الانتخاب، ماذا يعني النظام الفردي، ونظام القائمة النسبية، ونظام القائمة المطلقة.

وأوضح أن المناقشات استعرضت مميزات وعيوب كل نظام، وكل من شارك في الجلسة طرح وجهة نظره، وأن المناقشات دارت حول الشكل الأمثل كيف سيكون، هل سندمج بين نظامين من الثلاثة أم سنعتمد على نظام واحد.