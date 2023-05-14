بسام راضي يشارك البابا تواضروس قداس الأحد في سان جيوفاني بروما

شارك بسام راضي، سفير مصر في روما البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية حضور قداس يوم الأحد في كاتدرائية سان جوفاني بالعاصمة الأيطالية «روما» التي تستضيف لأول مرة في تاريخها بابا الاسكندرية.

وألقى بسام راضي، كلمة بهذه المناسبة ذكر فيها أنَّه كان شاهداً على الدور الوطني والحكمة العميقة في تعامل قداسة البابا تواضروس الثاني مع مختلف المواقف والتحديات بالصورة التي تجعل المصريون جميعاً يعتزوا دائماً بدور الكنيسة القبطية جنباً إلى جنب مع الأزهر الشريف؛ كأحد الأعمدة الرئيسية التي ترتكز عليها دولة المواطنة التي تمارس ثقافة حرية العبادة والاعتقاد وقبول الآخر والمحبة والسلام وهي تلك المبادئ والقيم الغالية التي أرساها القائد والمُعلم والقدوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيثُ أصبحت تلك القيم دستور عمل ثابت وراسخ للدولة المصرية.

وتلى بسام راضي الآية الكريمة من سورة الحجرات التي تدعو إلى التعارف والتعايش بين الشعوب حينما قال رب العزة: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير».