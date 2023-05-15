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مراسل «القاهرة الإخبارية»: نتيجة الانتخابات التركية غير رسمية حتى الآن في انتظار الطعون

كتب:

أحمد شوقي
08:46 م | الإثنين 15 مايو 2023
مراسل القاهرة الإخبارية

مراسل القاهرة الإخبارية

قال عمر أحمد، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من أنقرة، إن الانتخابات التركية الرئاسية تتجه نحو جولة إعادة، بحسبما أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات، وفق بيانات غير رسمية حتى الآن.

النتيجة حتى الآن غير رسمية

وأضاف أن النتيجة حتى الآن غير رسمية بسبب طعون الأحزاب السياسية على أحد الصناديق، التي تتم خلال اليومين المقبلين، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية والذهاب رسميًا إلى انتخابات الإعادة في 28 مايو الجاري.

حزب تحالف الشعب يتقدم بـ3 نقاط عن الأمة

وأوضح أن كمال كليجدار أوغلو تقدم بفارق طفيف عن رجب طيب أردوغان، لافتًا إلى تقدم تحالف الشعب الحاكم بـ3 نقاط عن تحالف الأمة المعارض في أنقرة، كما أنه من الصعب الآن تحديد أرقام بشكل واضح، مشيرًا إلى أن كبار السن في أنقرة انتخبوا الحزب الحاكم ورجب طيب أردوغان، في حين انتخب الشباب الحزب المعارض مع طلبهم تغيير اسم مرشح الرئاسة.

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