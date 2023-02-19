مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أنقرة: المواطنون اعتادوا الهزات الارتدادية وتعايشوا معها

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية في أنقرة، إنّ الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة التي وقع فيها الزلزال الأول يوم 6 فبراير بتركيا، وهي تعتبر هزة ارتدادية، ولكن أحيانا تكون هذه الهزات بشدة أكثر من 5 درجات، وتسبب نوعا من الهلع لدى المواطنين الموجودين بالمنطقة.

وأضاف خلال مداخلة في الفقرة الإخبارية، أنّ المواطنين اعتادوا هذا النوع من الهزات الارتدادية، ونتحدث عن أكثر من 4700 هزة ارتدادية، سجلتها المناطق المنكوبة جراء الزلزال المزدوج الذي ضربت المنطقة.

8 هزات كانت فوق الـ5 درجات

وتابع أنّ أكثر من 8 هزات كانت فوق الـ5 درجات و3 هزات ارتدادية كانت فوق الـ6 درجات على مقياس ريختر، وهي تشكل نوعا من الزلازل الجديدة، ولا تعتبر هزات ارتدادية، ولكن مع الدمار الحاصل حاليا بدا أنّه يتم تقييمها على أنّها هزات ارتدادية حاليا، وهذه الهزّات حسب خبراء الجيولوجيا في تركيا، يقولون إنّها ستستمر لمدة عام أو عامين، لكن مع تضاؤل شدتها، وفرق بين مواعيد حصولها.

هزة ارتدادية كل 10 دقائق

واستطرد: «نتحدث عن هزة ارتدادية كل 10 دقائق والأيام المقبلة ربما تحدث هزة ارتدادية كل أسبوع تقريبا».