جامعة أسوان: توقيع الكشف على 895 سودانيا بميناء قسطل البري

قال دكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، إنه جرى الكشف الطبي على 895 حالة مرضية من السودانيين بميناء القسطل البري وتحويل 74 حالة إلى مستشفيات جامعة أسوان.

القافلة ضمت 5 تخصصات

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان أن القافلة الطبية قد ضمت 5 تخصصات طبية، لتقديم العلاج بالمجان والعمل علي استقبال وعلاج الأخوة السودانيين الأشقاء والمصريين والرعايا الأجانب الفارين من الحرب السودانية القادمين لأسوان عبر ميناء قسطل.

وأشار الدكتور محمد ذكى الدهشوري عميد كلية الطب بأسوان، إلى الخدمات الطبية والعلاجية التي قدمتها القافلة الطبية للإخوة السودانيين، التي كانت فى إطار دور جامعة أسوان وكلية الطب الإقليمي والاستراتيجي فى خدمة المجتمع المحلي والإقليمي، والمشاركة فى جهود الدولة لاحتواء تداعيات الحرب السودانية، ومساعدة الأشقاء القادمين من السودان.

أوضح أن القافلة ضمت أقسام الجراحة العامة، والباطنة العامة، ونساء وتوليد، جراحة عظام، أطفال، وانه قام أطباء الجراحة العامة بتوقيع الكشف علي 114حالة مواطن سوداني، و58 مواطنا ، وعدد 15 حالة تحويل إلى مستشفيات جامعة أسوان.

تفاصيل القافلة الطبية للأخوة السودانيين

وأوضح الدكتور أشرف أحمد معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إن أطباء الباطنة العامة بالقافلة وقعوا الكشف الطبي على 173 سوداني نازح، و109 مواطن، و17 حالة محولة إلى مستشفيات الجامعة ووقع أطباء النساء والتوليد الكشف على 27 حالة سودانية و5 حالات مصرية.