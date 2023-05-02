وزير الخارجية الأمريكي يشكر مصر على استقبالها آلاف السودانيين الوافدين عبر الحدود

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا اليوم من وزير خارجية الولايات المتحدة «أنتوني بلينكن» للتشاور بشأن تطورات الوضع في السودان.

وزير خارجية أمريكا يعزي مصر في وفاة عضو السفارة بالسودان

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على صفحة الوزارة، إلى أن الوزير الأمريكي استهل اللقاء بتقديم العزاء لحكومة وشعب مصر في وفاة عضو السفارة المصرية في الخرطوم محمد الغراوي، مثنيا على التضحيات التي يقدمها أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة.

كما قدم وزير الخارجية الأمريكي، الشكر لمصر على استقبالها لعشرات الآلاف من المواطنين السودانيين الوافدين عبر الحدود، مؤكدا استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم لمصر لتسهيل اضطلاعها بهذه المهمة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تناول الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى وقف مطول ومستدام لإطلاق النار يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها داخل السودان، إذ استعرض الوزير الأمريكي الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في هذا الشأن بالتعاون مع أعضاء الآليتين الثلاثية والرباعية المعنيتين بالسودان، كما حرص الوزير شكري على تناول الجهود التي تقوم بها مصر في إطار كل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، ومن خلال اتصالاتها المباشرة مع الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا من أجل تحقيق ذات الهدف.

تثبيت وقف إطلاق النار وحماية المدنيين

وأضاف السفير أبو زيد، أن سامح شكري أكد خلال الاتصال أهمية عدم تدخل أطراف خارجية في تأجيج الصراع القائم في السودان، وبما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الذين تتعرض حياتهم للمخاطر نتيجة استمرار النزاع المسلح، وهو الأمر الذي كان محل اتفاق من الجانب الأمريكي.

وفي نهاية الإتصال اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة.