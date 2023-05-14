جامعة أسوان تبحث مع جمعية «التطوير والتنمية» تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

التقى، اليوم، الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، بوفد جمعية «التطوير والتنمية»، إحدى منظمات المجتمع المدني، وأحد شركاء تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك في إطار برتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، والذي يؤكد أهمية التضامن والتنسيق وتضافر الجهود المشتركة بين مختلف الجهات، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين المستوى الاقتصادي لقاطني تلك القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، خلال اللقاء، أهمية المشروعات التي سيتم تنفيذها، وكذلك المتابعة المستمرة، بما يعود بالنفع على أصحاب تلك المشروعات، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم.

مشروعات لتحسين حياة قرى أسوان

كما تم الاتفاق على تحديد زيارة ميدانية لممثلي جامعة أسوان لقرى نصر النوبة، لرصد الواقع وما تحتاجه من مشروعات، وعمل تقرير وخطة زمنية لتنفيذ تلك المشروعات وتقديمها لإدارة الجامعة.

وبحسب بيان الجامعة، أكد الدكتور ياسر عبدالحميد دياب عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان خلال اللقاء، أهمية الزراعة فى تلك المناطق، خاصة الصوب المنزلية والتركيز على الزراعات والمحاصيل ذات القيمة الاقتصادية والتي تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين، من خلال عمل نموذج ناجح من خلال إنشاء الصوب الزراعية لتعميم تلك الفكرة على جميع مدن وقرى المحافظة.

وأشار الدكتور محمد كرمي، عميد كلية الطب البيطري، إلى أهيمة الثروة الحيوانية بتلك المناطق، مع التركيز على توعية المواطنين بتربية الدواجن والماشية من الأبقار والجاموس، والعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من تربية واقتناء الثروة الحيوانية والداجنة.

تمكين المواطنين في أسوان اقتصاديا

وأوضح الدكتور حمادة رجب مسلم، منسق المشروع، أهمية هذه المشروعات في مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم، خاصة في تلك الظروف الراهنة، كما تسهم في تمكين تلك الفئات اقتصاديا، وكيفية استثمار الموارد الطبيعية المتاحة لهم بما يحقق تحسين نوعية حياتهم.