وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة التخصصي «شرف 2»

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التخصصي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة «شرف - 2»، والذي استمر لعدة أيام، في إطار خطة التدريبات السنوية للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كلمة قدّم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذي توليه للهيئة الهندسية؛ للحفاظ على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة الفنية العالية بما يمكنهم من تحقيق كل المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

وتضمنت المرحلة عرض ملخص فكرة المشروع وعرض التقارير من مختلف المستويات والتي أظهرت مدى الجاهزية، والاستعداد القتالي العالي لكل العناصر المشاركة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

وأشاد الفريق أول محمد زكى بالأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستفادة من كل ما هو جديد في مجالات العلم والتكنولوجيا بما يسهم في الإرتقاء بالمنظومات التخصصية للقوات المسلحة.

مؤكداً أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات المختلفة وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.