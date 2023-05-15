وزير التعليم يوجه بإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي عقب انتهاء التصحيح

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع مديرى مديريات التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة، في إطار سلسة الاجتماعات الدورية؛ للاطمئنان على الاجراءات التنظيمية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، واستعراض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022/2023، فضلا عن متابعة نتائج أهم التعليمات المتعلقة بالعملية التعليمية.

ووجه مديري المديريات التعليمية بإعلان نتائج الامتحانات بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة مباشرة.

امتحانات منضبطة

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور رضا حجازي أهمية دور مديري المديريات في العملية التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل اللا مركزية فى القرارات المتعلقة بالشأن الداخلي في كل مديرية، وسرعة حل المشكلات على أرض الواقع، مشددًا على أهمية إجراء امتحانات منضبطة، وانتظام وانضباط سير امتحانات نهاية العام الدراسي.

اتخاذ اجراءات مشددة ضد الغشاشين

واستعرض الوزير سير امتحانات نهاية العام، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، مشددًا على ضرورة انضباط سير الامتحانات؛ لعقد امتحانات عادلة لخدمة مصلحة وحقوق الطلاب، وعدم السماح بأي حالات غش مع اتخاذ كل الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكل أشكاله.

نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي

كما اطمأن الوزير على امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى، موجها بمتابعة لجنة الغش الالكترونى بالإدارات، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش، كما وجه مديري المديريات التعليمية بإعلان نتائج الامتحانات بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة مباشرة.