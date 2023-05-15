ختام امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني بالجيزة دون شكاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تفاصيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، اليوم، إذ اختتم طلاب الصف السادس الابتدائي امتحاناتهم، وذلك بمادة الدراسات الاجتماعية وبلغ اجمالي المقيدين 193 ألفًا و440 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 97%.

امتحانات التيرم الثاني 2023

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنَّ طلاب الصف الأول الإعدادي أدوا امتحانهم اليوم في مادة الهندسة وبلغ إجمالي المقيدين 190 ألفًا و176 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 96%، كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحانهم اليوم في مادتي الفيزياء والفلسفة وبلغ إجمالي المقيدين 74 ألفًا و570 طالبًا وطالبة فترة صباحي وكانت نسبة الحضور 98.7%.

وأكّدت مديرية تعليم الجيزة، أنَّ غرفة العمليات المركزية بالمديرية جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أي مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها ولم تتلق الغرفة أي مشكلات أو معوقات تعوق العملية الامتحانية في أي من المراحل.

عدم اصطحاب الهاتف المحمول

وأكّدت تعليم الجيزة، المتابعة الدورية مديري العموم للجان الامتحانات للوقوف سريعا على أية معوقات، مؤكدا على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم ونبه على ضرورة متابعة الطلاب أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج حفاظا على سلامتهم

كما شددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقًا لعدم إلغاء امتحان الطالب حرصا على مصلحته.