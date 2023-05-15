«التعليم»: توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على الطلاب خلال أيام

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 الأسبوع المقبل، استعدادا لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، المقرر أن تبدأ 12 يونيو المقبل وفقا للمواعيد المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإرسالها للمدارس وتوزيعها علي الطلاب والتوقيع عليها، مؤكدة أنّه لا يجوز للطالب الاكتفاء بطباعة ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 من الموقع الإلكتروني.

استلام أرقام جلوس الثانوية العامة من المدرسة

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ طلاب الثانوية العامة عليهم استلام أرقام الجلوس من المدرسة ومراجعة البيانات الموجودة، والتأكد من اللغة والمواد التي سيؤدي فيها الطالب الامتحان والتوقيع عليه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ عدد الخانات المخصصة لكتابة أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023 في البابل شيت 7 فقط تناسب رقم الجلوس المكون من 7 أرقام، حيث تم إلغاء الخانة الإضافية التي كانت تربك الطلاب العام الدراسي الماضي.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023

تعديل المواصفات الفنية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% وMCQ 15% مقالي.

- عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيا بنظام الأوبن بوك وتسليم الطلاب كتيبات مفاهيم وتسليمها مرة أخرى بعد الانتهاء من الامتحان.

- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 تتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

- تدريب 300 ألف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد.

- تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلكترونيا في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric.

- مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء.

- وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب.

- استخدام تقنية الفار وتركيب كاميرات باللجان الامتحانية.