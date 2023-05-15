سفارة فرنسا بالقاهرة ترحب بانطلاق الحوار الوطني: نتابع باهتمام شديد

أعربت السفارة الفرنسية في القاهرة عن ترحيبها ببدء جلسات الحوار الوطني التي تشهدها مصر، وأكدت في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، أنها تتابع الحوار الوطني، الذي انطلقت أولى جلسات لجانه أمس الأحد، باهتمام شديد، وأنها تتطلع إلى أن تسفر جلسات الحوار الوطني عن نتائج ملموسة.

تعليق السفارة الفرنسية في مصر

وذكرت السفارة الفرنسية، في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «بعد حضور فرنسا الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، تتابع سفارة فرنسا في مصر الجلسات الأولى للجان باهتمام كبير»، وأضافت: «نرحب بإطلاق هذه العملية الشاملة، التي نأمل أن تحقق نتائج ملموسة".

وانطلقت أولى جلسات لجان الحوار الوطني أمس الأحد، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم خمس لجان فرعية؛ تتضمن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

جلستان للحوار الوطني

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز .

وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.