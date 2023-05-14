الرئيس الأوكراني يصل إلى فرنسا قادما من ألمانيا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء اليوم الأحد إلى باريس، قادما من ألمانيا، وتوجه مباشرة إلى قصر الإليزيه حيث يستقبله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على عشاء عمل حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية.

استقبال للرئيس الأوكراني في فرنسا

وكان في استقبال الرئيس الأوكراني عند وصوله قاعدة فيلاكوبلاي الجوية في جنوب غرب العاصمة باريس، في ثاني زيارة له إلى فرنسا منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

وتركز المباحثات بين الرئيسين الفرنسي والأوكراني على الدعم الذي تواصل فرنسا تقديمه استجابة لاحتياجات أوكرانيا الملحة على المستويين العسكري والإنساني، وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية.

كما سيبحث الرئيسان الآفاق طويلة المدى للعودة إلى السلام في أوروبا وعلى أساس خطة السلام التي اقترحها الرئيس زيلينسكي والتي تدعمها فرنسا.

تجديد دعم فرنسا لأوكرانيا

وخلال اللقاء، سيؤكد الرئيس الفرنسي مجددا على دعم فرنسا وأوروبا الثابت لاستعادة أوكرانيا حقوقها المشروعة والدفاع عن مصالحها الأساسية، وذلك في الوقت الذي لا تزال البلاد تعاني من القصف والذي يستهدف بشكل خاص البنية التحتية المدنية، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيانها.

ويتيح هذا اللقاء للرئيسين مواصلة حوار الثقة بينهما وذلك بعد اجتماعهما في 8 فبراير الماضي في باريس والمباحثات الهاتفية المتواصلة منذ ذلك الوقت.