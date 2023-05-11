وزيرة خارجية فرنسا: نتطلع لتحقيق التهدئة بالأراضي الفلسطينية (فيديو)

قالت كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، إن بلادها تسعى لخلق إطار للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددة على أنه يجب يكون هناك حد للتصعيد بين الطرفين، وتحقيق التهدئة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

كولونا: حل الدولتين هو الضامن الوحيد للسلام

وأضافت «كولونا»، في كلمتها بالاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن حل الدولتين هو الضامن الوحيد للسلام بشكل مستمر بين فلسطين وإسرائيل.

وأوضحت أن السلام العادل بين الدولتين هو أساس تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مضيفة أننا اتفقنا في اجتماع ميونخ على عدة بنود لوقف العنف بين الطرفين وضمان سلام شامل.

وأكدت أن موقف فرنسا واضح، بضرورة توقف النزاع بين البلدين، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب المعاناة التي تواجه المواطنين المدنيين الأبرياء نتيجة تلك الأحداث، فضلا عن البحث عن طريقة سلمية لتحقيق السلام.