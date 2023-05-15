لوحة فنية نادرة تفوز بلقب «قطعة الشهر» في متحف سوهاج القومي

أعلن متحف سوهاج القومي عن فوز لوحة فنية نادرة رقم 3 بلقب «قطعة الشهر» لشهر مايو 2023م في إطار مبادرة «أنت من تقرر»، التي تهدف إلى إشراك الجمهور في اختيار أفضل القطع الفنية في المتحف.

لوحة فنية نادرة من عصر الدولة الحديثة

وتتمثل القطعة الفائزة في لوحة فنية نادرة من عصر الدولة الحديثة، وتصف اللوحة بأنها تتميز بقمتها المستديرة ومناظرها الدينية، وتفاصيلها الدقيقة وتصميمها المتقن جعلتها تنال إعجاب الجمهور داخل متحف سوهاج القومي

وتصف اللوحة مناظر دينية، ففي الجزء العلوي من اللوحة يتعبد صاحب اللوحة وزوجته وابنتهما لأوزير الجالس أمامهم، وفي الجزء السفلي يظهر صاحب اللوحة وزوجته جالسين وأمامهما مجموعة من الأفراد يتقدمون بالقرابين، وتم إنتاج اللوحة من حجر جيري.

المشاركة في فعاليات المتحف

ويعتبر فوز هذه القطعة بلقب «قطعة الشهر» دليلاً على الإقبال الكبير للجمهور على المشاركة في فعاليات المتحف، ويشكل تكريم القطعة الفائزة تكريمًا للتراث الفني والثقافي لمحافظة سوهاج، ويعكس رغبة الجمهور في التعرف على التراث الفني والثقافي للمنطقة.

يشكل وجهة ثقافية مهمة في مصر

ويضم متحف سوهاج القومي مجموعة كبيرة من القطع الأثرية والفنية التي تعكس تاريخ المنطقة، ويشكل وجهة ثقافية مهمة في مصر.