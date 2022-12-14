دليلك لقضاء رأس السنة 2022 في سوهاج.. معابد وحدائق ومتاحف

تمتلك محافظة سوهاج مقومات طبيعية وتاريخية وأثرية، تجعلها مقصد شخصًا أو أسرة لكل مواطن أو سائح يريد زيارة أو قضاء فسحة أو رحلة جديدة.

وتستعرض «الوطن» دليلك لقضاء رأس السنة 2022 في سوهاج لمعرفة أبرز المواقع الترفيهية والسياحية الشهيرة في المحافظة.

- جزيرة الزهور والتى تقع وسط نهر النيل.

- المراسي السياحية

- المخيم السياحي يقع في حي الكوثر وهو يشمل حدائق وملاعب للأطفال وحديقة حيوان ومطعما وبوفيه.

- استاد سوهاج الرياضي والذى توجد به حديقة ومدينة للألعاب.

- النوادي ومن أهم تلك النوادي نادي المهندسين، ونادي الشرطة ونادي أعضاء هيىة التدريس، ونادي التجديف ونادي الأطباء.

- المراكب النيلية واللنشات حيث تنتشر بطول نهر النيل.

-كورنيش النيل الغربي.

- كورنيش النيل الشرقي.

- المسرح الروماني يقع أسفل كوبري أخميم.

- متحف سوهاج.

- الحديقة المتحفية التي تقع أمام ديوان عام محافظة سوهاج.

- متحف سوهاج القومي وعنوانه مدينة ناصر

- معبد سيتي الأول ويقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج.

- معبد رمسيس الثاني ويقع أيضا في منطقة أبيدوس مركز البلينا.

- معبد ميرت آمون ويقع في مركز أخميم شرق سوهاج.

- مقابر الحواويش عنوانه مركز ومدينة أخميم شرق سوهاج.

- معبد إتريبس ويقع بقرية نجع حمد مركز سوهاج.

- الدير الأبيض يقع نجع الدير بناحية قرية إدفا مركز سوهاج.

- الدير الأحمر، يقع في نجع الدير بإدفا.

- مسجد الأمير حسن عنوانه مدينة أخميم شرقي سوهاج.