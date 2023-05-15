«هل يجوز الوضوء بماء عالق به صدأ من المواسير؟».. «الإفتاء» تجيب عبر قناة الناس

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل يمكن الوضوء من ماء موجود منذ فترة طويلة فى خزان تغير لونه؟، قائلا: «طبعا يجوز استخدامه.. ممكن تلاقى فى بعض الأماكن المواسير الحديد بتصدأ وتلاقي لون المياه نازل بالصدأ ده يجوز الوضوء بها».

الفقهاء تناولوا هذا الأمر

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «الفقهاء اتكلموا عن هذا وقالوا لا يؤثر ما يعلق فى الماء من مقره وممره، المقر هو الخزان، فمثلا العرب كانوا يستخدمون القدر فى تخزين السمن، وكانوا لا يستطيعون إزالته، وكانوا بيستخدموه بعدها فى المياه ويتوضأوا به وهذا لا يؤثر نهائيا على الوضوء».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.