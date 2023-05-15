دعاء خاشع بصوت نادية عمارة عبر قناة الناس.. «اللهم آمنا في أوطاننا»

نشرت قناة «الناس»، فيديو قصير «ريلز» عبر صفحتها على فيس بوك، للداعية الإسلامية نادية عمارة، تحت عنوان «اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

دعاء إلى الله عز وجل

ودعت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، الله عز وجل، قائلة: «الله يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم يا أمان الخائفين أمنا يوم الفزع الأكبر، وأجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».

وأضافت «عمارة»، خلال حوارها المذاع عبر قناة «الناس»: «اللهم آمنا في أوطاننا، واجمع شملنا، وألف بين قلوبنا، واكفنا شر الأشرار، واجعل بلادنا آمنة أمانا سخاءً رخاءً وسائر بلاد العالمين»، مختتمة دعائها: «الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.