محمد مهنا عبر قناة الناس: الفروض والنوافل سبيل المسلم للتأكد من رضا الله

نشرت قناة «الناس»، فيديو قصير «ريلز»، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول أهمية العبادات والطاعات، وذلك تحت عنوان «دكتور محمد مهنا يوضح كيف تعرف أن الله راض عنك وعن صلاتك».

الله أمر الناس بالعبادة

وقال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بالعبادة وندبنا إلى النوافل، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»، مشيرًا إلى أنه لا شك أن تلك الامور تقربنا من الله كون الابتعاد عما نهى الله ورسوله عنه مع أداء الطاعات والعبادات تقربنا من الله.

وأضاف «مهنا»، خلال حواره المذاع عبر قناة «الناس»، أن الطاعات والعبادات تأخذ بيد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، متابعًا أنه يجب على الإنسان الاستبشار خيرا كونه قام بما عليه من واجبات، وأن الله أعانه على العبادات، لافتًا إلى أن هذه الأمور تعد أحد علامات التوفيق من عند الله.

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.