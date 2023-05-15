دعاء خاشع بصوت مصطفى حسني عبر قناة الناس: «توفنا على لا إله إلا الله»

نشرت قناة «الناس»، فيديو قصير «ريلز» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للداعية الإسلامي مصطفى حسني، وذلك تحت عنوان «اللهم أحينا على لا إله إلا الله.. وتوفنا على لا إله إلا الله».

دعاء الله إلى الله عز وجل

ألقى الداعية الإسلامي مصطفى حسني، دعاءً جميلا، قائلا: «يا ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأجعلنا من الراشدين».

وأضاف «حسني»، خلال حوارها المذاع عبر قناة «الناس»: «اللهم اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، وأحشرنا يوم القيامة في زمرة لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا على قولها، وانفعنا يا مولانا بفضلها، وأجعلنا من خيار أهلها، أمين، أمين يا رب العالمين».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.