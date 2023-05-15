رحلة معاناة والدة طفل دمياط طوال 8 سنوات.. وسر الرفات المدفونة

رغم مرور 8 سنوات على فقدان الأم لطفلها الصغير، فإنها لم تفقد يومًا الأمل في العثور عليه، فطوال تلك السنوات لم تتوقف عيونها عن البكاء، ولسانها عن الدعاء وقلبها عن مناجاة ربها، حتى كشفت الصدفة عن مفاجآة في الواقعة، في أثناء قيام مقاول بأعمال التشطيب في أحد العقار بالقرب من منزل أسرة الطفل؛ ليعثر على رفات طفل صغير.

وأبلغ المقاول الشرطة التي أخطرت والدة الطفل فتعرفت على ابنها من ملابسه، فهي لا تزال تتذكر شكل ولون ملابسه التي كان يرتديها في آخر يوم قبل تغيبه.

الشرطة تتوصل للقاتل

حضر رجال الشرطة وكثفوا جهودهم للوصول إلى مرتكب الواقعة، ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى تمكنوا من كشف غموض الواقعة، والتوصل إلى المتهم من خلال التقنيات الحديثة واعترف المتهم بجريمته.

ةأجرت النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة وأمرت بحبس المتهم مرتب الواقعة، وعن تفاصيل الواقعة، فقد بدأت بالعثور على رفات جثمان طفل بعقار تحت الإنشاء بمنطقة فارسطور التابعة لمحافظة دمياط.

وعقب ذلك تعرفت والدة المجنى عليه على نجلها وذلك من خلال ملابسه، حيث أكدت أنها الملابس التي كانت يرتديها نجلها المبلغ باختفائه عام 2015، وعقب اكتشاف الواقعة مباشرة، انتقلت النيابة العامة إلى المكان وناظرت الجثة.

وبسؤال والدي المجني عليه اشتبها فى وفاته جنائيًا، حيث أشتبه والد المجني عليه فى المتهم بارتكاب الواقعة لسابقة اتهامه في قضايا مشابهة بالمنطقة.

وبسؤال المقاول الذى أكتشف الواقعة، أوضح أنه شاهد أجزاء من عظام المجنى عليه داخل غرفة سكنية بالطابق الثالث حيث عثر على ملابس الطفل وأبلغ عن الواقعة، وبسؤال الجيران أوضحوا أنّهم كانوا يشاهدون المتهم يتردد على العقار مرات عدة، كما طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة في الواقعة، والتي أكدت أنّ المتهم سبق اتهامه في قضايا أطفال آخرى.

وبضبط وإحضار المتهم واستجوابه ومثوله أمام جهات التحقيق اعترف بجريمته وقيامه بقتل الطفل بعد اختطافه بالتحايل وباستدراجه إلى العقار محل الواقعة بدعوى شراء حلوى، ثم تعدى عليه وقتله، ودفنه بالغرفة التي عثر على رفاته بها لإخفائه، وبعد انتهاء جلسة التحقيق مع المتهم أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

وفى مسرح الجريمة أنتقلت النيابة العامة، حيث أجرى المتهم محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكابه للجريمة، كما انتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لفحص رفات الجثمان واستخلاص البصمة الوراثية منه ومضاهاتها بمثيلتها المأخوذة من والديه، كما يجرى استكمال التحقيقات في الواقعة.