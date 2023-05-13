والدة طفل دمياط المتغيب منذ 8 سنوات بعد العثور على جثته: «كان نفسي يبقى عايش»

قالت رشا السلاموني، والدة طفل دمياط المتغيب منذ 8 سنوات، إن واقعة العثور على جثة ابنها «محمد» بعد فترة طويلة من غيابه شكّلت لها صدمة، خاصة أنها وأسرتها كان لديهم الأمل في العثور عليه على قيد الحياة.

العثور على جثة الطفل بعد 8 سنوات

وأضافت والدة الطفل محمد سيد البربري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهالي قريتها كفر العرب بمركز فارسكور، تفاجأوا بوجود جثة طفل في شقة بعقار تحت الإنشاء، اشتراه شخص من أصحابه المقيمين خارج البلاد، وأثناء قيام أحد المقاولين بأعمال التشطيب وجد جثة مدفونة في الرمال الموجودة بالشقة.

وبحسب حديث والدة الطفل، توقع الأهالي أن تكون الجثة للطفل محمد المتغيب منذ 8 سنوات، فأخبروها بالأمر لتتعرف عليه، وكانت تظنه على قيد الحياة، وحينما انتقلت للمنزل وجدت ملابسه وداخلها هيكل عظمي فانهارت، وأبلغ الأهالي رجال الشرطة الذين حضروا على الفور، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشف غموض اختفاء طفل منذ 8 سنوات

وكانت أجهزة الأمن بدمياط، كشفت غموض تغيب الطفل محمد السيد البربري من قرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور، منذ عام 2015، وذلك بعد العثور على جثته في عقار تحت الإنشاء.

وكشفت مباحث مركز شرطة فارسكور، برئاسة الرائد أحمد موسى، لغز مقتل الطفل محمد السيد البربري المتغيب عن منزله منذ 8 سنوات من قرية كفر العرب بمحافظة دمياط، كما تم ضبط المتهم بقتله ويدعى «محمد ر ال»، من نفس القرية وجار الطفل.

وأفادت المعلومات أن الطفل اختفى منذ 8 سنوات عام 2015، وتم العثور على جثته مدفونة في عقار تحت الإنشاء بجانب منزل الطفل، كما تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط برئاسة اللواء حسام توفيق، مدير أمن دمياط، والعميد محمد عنان، مدير المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على القاتل في أقل من 24 ساعة، وجار استكمال التحقيق.

التفاصيل الكاملة لاختفاء الطفل

ترجع تفاصيل الواقعة إلى اختفاء الطفل محمد البربري منذ عام 2015، وكان وقتها يبلغ من العمر حوالي 5 سنوات، وظلت الأسرة تبحث عنه في كل مكان ولم تجده، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة، وظل الأمل بالعثور عليه موجودا لدى أسرة الطفل، بحسب ما قالته رشا السلاموني، والدة الطفل.