«القومي للمرأة» يستعد لإطلاق حملة طرق الأبواب بمحافظات الجمهورية

نظم المجلس القومي للمرأة، دورة تدريبية حول حملة طرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة»، المنتظر انطلاقها بمحافظات الجمهورية، بحضور نشوى الحوفي عضوة المجلس، وإيزبس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، واستهدفت أعضاء وعضوات فرع المجلس بمحافظة القاهرة ورائدات المجلس ومجموعات الادخار والأقراض، وميسرات مبادرة «دوى» لتمكين الفتيات، بالإضافة إلى المتطوعين المشاركين ، التي تبدأ يوم15 مايو 2023 وتستمر لمدة خمسة أيام.

تفاصيل الدورة التدريبية

تحدثت نشوى الحوفي عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي جراء جائحة كوفيد 19، وتبعاتها جراء الأزمة الأوكرانية- الروسية التي لم تنته وتعاني منها جميع دول العالم، كما أوضحت دور المشروعات القومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي تحسين معيشة المواطنين وتوفير منظومة ملائمة للحياة الاجتماعية، مؤكدة ضرورة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل.

وأكدت عضو المجلس أنها تراهن على وعي المواطنات والمواطنين المصريين وإيمانهم بأنه مهما بلغت الأزمات سوف تخرج منها مصر أقوى وافضل مثلما يحدثنا تاريخ الوطن دائما.

دور المجلس في نشر الوعي

فيما تحدثت ايزيس محمود، عن أهمية دور المجلس في نشر الوعى بقضايا الوطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها الدولة لتحسين معيشة المواطنات والمواطنين المصريين، من خلال حملات طرق الأبواب التى يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية. تجدر الإشارة الى أن حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، هي حملة ممتدة بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة ،وتبدأ الحملة في 15 مايو 2023 كمرحلة أولى ، وتسبقها دورات تدريبيبة للرائدات والمتطوعين المشتركين في الحملة للتدريب علي كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.