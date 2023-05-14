«القومي للمرأة» ينظم ورشة عمل عن المشروعات الخضراء الذكية

نظم المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل بشأن المشروعات الخضراء الذكية، استهدفت الميسرات الماليات لمحافظتي الشرقية وبني سويف، واستمرت على مدار يومين، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي.

أهمية المشروعات الخضراء

وتحدثت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، عن المبادرة وأهميتها ودور الميسرات في توضيح أهمية المشروعات الخضراء الذكية لسيدات القرى ومدى الاستفادة التي ستعود على المجتمع بفئاته كافة من تنفيذ مثل تلك المشروعات.

واستعرضت نرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية، الأمور المتعلقة بالمبادرة الوطنية، باعتبارها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، وأوضحت مفهوم الحفاظ علي البيئة، ومدى أهميته.

حملات توعوية وبرامج تدريبية

واسعرضت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، الحملات التوعوية والبرامج التدريبية التى يقدمها المجلس وعلى راسها حملات طرق الأبواب.

وتحدثت جيهان توفيق، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المجلس، عن جهود مصر في ملف المرأة وتغير المناخ، وعرضت طرح مصر الدولي حول المرأة والبيئة وتغير المناخ.

وعرّفت مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات، بجهود وأنشطة الإدارة العامة لتنمية المهارات، بينما عرضت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة، دور المكتب في تقديم الخدمات القانونية للسيدات.

وتحدّثت نشوى مصطفى، المسؤولة الإدارية عن مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، عن أهمية دور المرأة الريفية فى الحفاظ على البيئة.