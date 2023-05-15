«القومي للمرأة» يستقبل سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان لاستعراض جهود مصر

استقبل المجلس القومي للمرأة السفيرة دلفين بوريون، سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان، للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة في كل المجالات، وبحث سبل التعاون بين الجانبين في هذا الإطار.

حضور اللقاء

جاء اللقاء بحضور المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس، إلى جانب فريق عمل المجلس، ورحب المستشار سناء خليل بالسفيرة، مشيرا إلى أن المجلس هو مؤسسة دستورية، وبحكم اختصاصاته يملك حق اقتراح القوانين والرجوع إليه فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وأشار إلى دور وجهود اللجنة التشريعية بالمجلس والتي تعمل في ضوء أحكام الدستور المصري، وتعمل بصفة مستمرة لتنقية التشريعات من أي ما يخل بمبدأ المساواة، موضحا أن اللجنة أعدت العديد من القوانين لتمكين المرأة في جميع المجالات، وفقاً لتحليل مضمون الشكاوى الواردة للمجلس باعتبارها المصدر الأساسي لمعرفة أوجه الخلل في التشريعات والقوانين، وهو عمل متواصل يستند إلى المبادئ الدستورية والأحكام القضائية التي تصدر من المحكمة الدستورية العليا.

كما أشار نائب رئيس المجلس إلى مكتسبات المرأة في الملف التشريعي، ولعل آخرها منذ أيام قليلة موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الجنسية بمنح المرأة التي اكتسبت الجنسية المصرية الأحكام المقررة للرجل بشأن أبنائها القصر، مؤكدا أن العصر الحالي هو عصر ذهبي للمرأة المصرية.

من جانبه، قدم الدكتور ماجد عثمان نبذة عن المجلس وتاريخ إنشائه وتشكيله، مشيراً إلى أن المجلس يعمل في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتحدث عن محاورها الأربعة.

دور مرصد المرأة المصرية

وأشار إلى مرصد المرأة المصرية الذي يهدف إلى رصد الإنجازات التي تمت في ملف تمكين المرأة والخروج بالإحصائيات المهمة والدروس المستفادة بهدف دعم هذا الملف.

وأكد عضو المجلس أن العادات الاجتماعية السلبية ونظرة المجتمع للمرأة من بين العوائق التي تواجه تمكين المرأة في مصر، هذا إلى جانب انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل على الرغم من عدم وجود فجوة في نسبة خريجي الجامعات من الإناث مقارنه بالذكور، وهو ما لا ينعكس على مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأوضح أن المجلس يعمل مع العديد من الجهات المعنية على برنامج «الشمول المالي للمرأة»، في ضوء توجهات الدولة في هذا المجال، بالإضافة إلى برامج تدريب السيدات على ريادة الأعمال.

فيما عبَّرت السفيرة دلفين بوريون، سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان عن سعادتها بزيارتها لمصر، قائلة: «سعيدة بزيارتي لمصر والمجلس القومي للمرأة، حيث تجمع مصر وفرنسا علاقات استراتيجية قوية سواءً على الصعيد الثقافي أو السياسي أو الاقتصادي»، وأضافت: «تحتل قضية تمكين المرأة مساحة اهتمام كبيرة لدى فرنسا، حكومة وشعباً، حيث يضع الرئيس الفرنسي هذه القضية في مقدمة أولوياته كرئيس للجمهورية الفرنسية، وجميع السياسات الخارجية لفرنسا تركز على حقوق الإنسان لا سيما المرأة والمساواة بين الجنسين».

وأكدت السفيرة أن المرأة نصف المجتمع فهي تمثل أكثر من 50% من التعداد السكاني العالمي، لذا ترى فرنسا أنه من الضروري تعزيز سبل تعزيز تمكين المرأة وتحقيق استقلاليتها وكذلك المساواة بين الجنسين في كل المجالات، نظراً إلى أن تحقيق هذه الأهداف يخدم قضايا التنمية ويحقق الرخاء على المجتمع ككل، هذا إلى جانب القضاء على كل أشكال العنف الموجه ضد المرأة والذي له تأثير كبير ليس على المرأة فحسب بل على المجتمع ككل، فضلاً عن العمل في دعم مشاركة المرأة في القيادة ومواقع صنع واتخاذ القرار وفي سوق العمل.

وأعربت سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان عن سعادتها بالتقدم الذي حققته مصر في مجال تمكين المرأة، معربةً عن حرصها دعم التعاون بين الجانبين في هذا المجال، مؤكدة تشجيع فرنسا للسلطات المصرية على مواصلة جهودها في هذا الشأن ومتمنيه الأفضل دائماً لمصر وللمرأة المصرية.