سعر الطن 60 ألف جنيه.. تفاصيل زراعة غذاء العصافير في مصر

«البانكو» أو «البلكم» محصول شهير يقبل على زراعته الفلاحون بمحافظات المنيا وأسيوط وغرب الفشن، إذ أنه صالح لجميع أنواع الأراضي عدا المالحة منها، ويستخدم غذاءً وعلفًا للطيور، خاصة عصافير الزينة، ويصل سعر الطن منه إلى 60 ألف جنيه، بينما تكلفة زراعة الفدان 5 آلاف جنيه.

معلومات عن محصول البانكو

وكشف الخبير الزراعي الدكتور سعيد جاد، الذي يعمل بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة في تصريحات لـ«الوطن» أن محصول «البانكو» أو «البلكم» من المحاصيل الصالحة للزراعة في وقت قصير ما بين العروات نهاية العروة الصيفي المبكر أو الصيفية العادية وقبل العروة النيلية أو الشتوية البدرية حيث يكون الوقت المتاح 70 أو 75 يومًا لا تكفي لزراعة محصول تقليدي تصل مدة زراعته وحصاده 3 أو 4 شهور أشهر، مشيرًا إلى أنه يطلق على هذا المحصول «زراعة وقت الفراغ»، ويسمى بـ«البلكم» أو «البانكو».

مكاسب زراعة البانكو

وأضاف الخبير الزراعي أن المحصول يزرع في مدة من 70 إلى 75 يومًا في الأرض ما بين العروة الصيفي والنيلي ولا ينافس المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة أو الصويا أو الزيتية، ويتكلف الفدان حوالي 5 آلاف جنيه وإنتاجية الفدان تصل من 950 كيلوجراما إلى 1 طن، وسعره يتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف جنيه وطن التبن الناتج عنه يصل سعره إلى 4000 جنيه، وله رواج كبير في الأسواق.

أوضح «جاد» أن سعر تقاوي المحصول تصل إلى 70 جنيهًا للكيلوجرام، والفدان يحتاج 15 كيلوجراما، والزراعة تكون في آخر شهري يونيو ويوليو، والزراعة المبكرة تكون في منتصف النصف الثاني من شهر مايو الجاري، مشيرا أن المناطق المشهورة بزراعته هي المنيا وأسيوط وغرب الفشن.