الحوار الوطني.. يصل إلى محطة «الاقتصاد»

الحماية الاجتماعية والخريطة السياحية على رأس مناقشات جلسات اليوم الثانى (16)

فى ثانى أيام جلسات الحوار الوطنى، المخصصة لمناقشة قضايا المحور الاقتصادى، تتصدرغدا الثلاثاء قضيتا الحماية الاجتماعية والخريطة السياحية ملفات المحور الذى يضم 8 لجان فرعية، إذ يعد ملف الحماية الاجتماعية من القضايا التى تمس ملايين المصريين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، التى ألقت بتبعاتها على كل الدول فى أعقاب جائحة كورونا، ثم الحرب «الروسية - الأوكرانية». ومن المقرر أن تشهد الجلسات مناقشة الحد الأدنى للأجور وعلاقته بأزمة التضخم، فضلاً عن سبل مواجهة ارتفاع الأسعار، واستعراض جهود الدولة فى سبيل تحقيق هذه الحماية، ومنها على سبيل المثال توسيع مظلة «تكافل وكرامة»، وقرارات زيادة المرتبات. ويعد المحور الاقتصادى، ثانى محطات قطار الحوار الوطنى، بعد أن ناقش فى جلسات يومه الأول، الأحد الماضى، النظام الانتخابى لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، سبل القضاء على كل أشكال التمييز، وتناولت لجنة النقابات والمجتمع الأهلى تحدى التعاونيات ودور الجمعيات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التشريعات والقوانين المنظِّمة لعمل المجتمع المدنى.

ومن المقرر أن يصل قطار الحوار، الخميس المقبل، محطة جديدة، إذ تنطلق جلسات المحور الاجتماعى، وفقاً للجدول الذى أعلنه مجلس الأمناء، إذ توافق على عقد الجلسات بشكل أساسى أيام «الأحد والثلاثاء والخميس» من كل أسبوع، وتسلط «الوطن» فى الملف التالى الضوء على أبرز القضايا المطروحة للنقاش فى المحور الاقتصادى، كما تتابع ردود الفعل المتواصلة حول قضايا المحور السياسى.