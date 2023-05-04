الفيومي: الحوار الوطنى فرصة جيدة لطرح الحلول لحل المشاكل الاقتصادية

أكد النائب الدكتور محمد عطيه الفيومي، عضو مجلس النواب وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية المستمرة منذ عدة سنوات أثرت بشكل كبير علي اقتصاديات العالم أجمع ومنها مصر، وهو ما جعل إجراء الحوار الوطني في هذا التوقيت له أهمية كبرى لتعزيز مقدرات الدولة المصرية، وإيجاد حلول لمواجهة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

أهمية الحوار الوطني في طرح الحلول الاقتصادية

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الحوار الوطني فرصة جيدة لطرح الحلولـ وللاستماع لكافة الأطراف المعنية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى راسها قطاع الصناعة، الذي تعول عليه الحكومة بشكل كبير، باعتباره القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.

وأوضح الفيومي أن الهدف من إجراء الحوار الوطني إرساء مبادئ التشاركية والديمقراطية، التي تنتهجها إدارة الحوار الوطني منذ بداية عملها، للخروج بنتائج جادة وإيجابية لصالح كافة فئات المجتمع، ورؤية واضحة لمواجهة التحديات، وعلى رأسها التحديات والعقبات التي تواجه الصناعة، وأهمها نقص العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام لضمان استمرار العملية الإنتاجية، وسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، ووقف تصدير المواد الخام، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات.

ضرورة العمل على تنفيذ توصيات الحوار الوطني

وشدد النائب محمد عطية الفيومي على ضرورة العمل على تنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع، للنهوض بكافة قطاعات الاقتصادية حتى نستطيع عبور هذه الأزمة.