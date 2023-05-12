الحوار الوطنى.. طريق جديد لـ«الإصلاح السياسي» (ملف خاص)

مع قُرب انطلاق جلسات اللجان الفرعية للحوار الوطنى خلال الأيام المقبلة، تناقش اللجان الكثير من القضايا والملفات التى تم الإعلان عنها، وفى مقدمتها لجان المحور السياسى الخمس، وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى ما يتعلق بقوانين الانتخابات والمشاركة السياسية والتمثيل النيابى، والتى تعد من أبرز دعائم الحياة السياسية. وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد استقبل مقترحات من ٦٥ حزباً سياسياً، خلال فترة التحضيرات التى شهدت ٢٣ اجتماعاً للمجلس، أنهى خلالها كل الإجراءات التنظيمية والتحضيرية.

وتسعى اللجنة من خلال مناقشة هذه المقترحات الحزبية إلى وضع رؤية لمباشرة الحقوق السياسية وتطوير قوانين مجلسى النواب والشيوخ، وطرح حلول لمشكلات الأحزاب فى النظام الانتخابى الحالى للوصول إلى أفضل المخرجات لحياة سياسية تتناسب مع طموحات وآمال الجمهورية الجديدة. وتواصل «الوطن» تغطية أنشطة وفعاليات الحوار الوطنى من خلال تسليط الضوء على القضايا التى تناقشها اللجان النوعية، حيث تستعرض فى هذا العدد قضايا ومناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، ضمن المحور السياسى، الذى يحظى بأهمية كبيرة على طاولة الحوار الوطنى، والتفاصيل فى السطور التالية.